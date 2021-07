Come riporta stamani mattina il Corriere Fiorentino, non è stato concordato nessun prolungamento di un mese per il contratto del Club Manager e Technical Manager Giancarlo Antognoni con la Fiorentina: un po' come sta succedendo a Leo Messi con il Barcellona. Il rapporto di lavoro si è concluso formalmente ieri, anche se le parti hanno in programma di riaggiornarsi nel corso della prossima settimana, al rientro della bandiera viola dalle vacanze.



Non trova quindi conferma l'indicazione circolata nei giorni scorsi, secondo la quale il contratto di Antognoni sarebbe stato prolungato di un mese per agevolare lo svolgimento della trattativa. Il futuro dell'Unico Dieci è sempre più nebuloso.