Dopo l’ufficialità della data in cui sarà recuperata la partita Fiorentina ed Udinese, rinviata lo scorso 6 Gennaio a causa di un focolaio all’interno dello spogliatoio bianconero che obbligò i friulani a restare ad Udine senza porte raggiungere il capoluogo toscano: il match sarà recuperato mercoledi 27 Aprile, con l’orario che verrà comunicato a ridosso dell’appuntamento.



Come sottolinea il Corriere Fiorentino, i prossimi trenta giorni indirizzeranno la stagione, che si tratti di un piazzamento europeo o comunque migliore delle ultime due stagioni. Un mese di Aprile con 6 partite, tutte molto importanti e decisive per a rincorsa dei viola ad una qualificazione europea: si parte domenica alle ore 12.30 e si concluderà appunto con la sfida contro gli uomini di Cioffi. Nel mezzo ci sarà il Napoli in trasferta al Maradona, Il sabato di Pasqua al Franchi arriva il Venezia, mentre il 20 i viola si giocheranno un posto in finale di Coppa Italia nella semifinale di ritorno contro la Juventus. Il 24 trasferta a Salerno e poi, come detto, il 27 ci sarà l’Udinese in casa. I prossimi trenta giorni, che si tratti di un piazzamento in Europa o comunque migliore delle ultime due stagioni, indirizzeranno la stagione della Fiorentina.