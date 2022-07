Dopo una settimana di ritiro alcuni dei giovani della Primavera, che erano stati inizialmente convocati da Italiano, hanno lasciato il ritiro in Val di Fassa per far rientro a Firenze. Stiamo parlando di tre calciatori classe 2003 – il terzino Gentile, l’ala offensiva Distefano e il centravanti Toci – che faranno ritorno nel capoluogo toscano per prender parte alla preparazione con la Primavera di Alberto Aquilani.



Il loro futuro sarà da valutare nei prossimi giorni, con la scelta di farli tornare alla base che, però, può già far capire diverse cose sulla prossima stagione, almeno per la fiducia il Prima Squadra: essendo infatti fuoriquota, c’è anche la possibilità che possano lasciare la Fiorentina in prestito per andare a farsi le ossa nelle categorie minori. Restano invece a Moena Favasuli, Pierozzi e Bianco.