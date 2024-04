Fiorentina: arbitro israeliano nell'andata dei quarti di Conference League

Arbitro israeliano per la Fiorentina nel match di andata dei quarti di finale di Conference League. La partita contro i cechi del Viktoria Plzen, prevista giovedì 11 aprile alle 18.45, verrà diretta dal signor Orel Grinfeeld; sarà coadiuvato dagli assistenti Roy Hassan e Idan Yarkoni., mentre il quarto uomo è Gal Leibovitz. Per quanto concerne Var e Avar, si tratta rispettivamente di Ziv Adler e Roi Reinshreiber.



IL PERCORSO - Nel turno precedente di Conference League, la Fiorentina ha eliminato proprio la formazione israeliana del Maccabi Haifa con un complessivo 5-4: dopo il successo in trasferta per 4-3, gli uomini di Vincenzo Italiano hanno pareggiato il ritorno al “Franchi”. Il Viktoria Plzen si è guadagnato un posto fra le migliori otto squadre del torneo eliminando invece gli svizzeri del Servette: dopo lo 0-0 dell’andata, i cechi si sono imposti per 3-1 nella partita di ritorno.