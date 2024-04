Viktoria Plzen-Fiorentina: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

entra nella fase più calda della competizione (che l’ha vista finalista nella scorsa stagione)Viola che arrivano dalla sconfitta in campionato, a Torino, per 1-0 contro la Juventus, I cechi, invece, sono terzi nel proprio campionato, distanti dalla coppia Slavia e Sparta Praga.• Partita: Viktoria Plzen-Fiorentina• Data: giovedì 11 aprile 2024• Orario: 18.45• Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), DAZN• Streaming: Now Tv, Sky Go, DAZN

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Guarda Viktoria Plzen-Fiorentina su DAZN

GUARDA SU DAZN

Guarda Viktoria Plzen-Fiorentina su NOW

GUARDA SU NOW

Viktoria Plzen-Fiorentina, valevole per l'andata dei quarti di finale di Conference League, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare, ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW. La sfida sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano si presenta in Conference dopo la sconfitta patita per mano della Juventus in Serie A. Il tecnico dei viola schiererà Biraghi dal 1', mentre Dodò si accomoderà in panchina. In avanti resistono i dubbi: Sottil o Kouamé, Beltran o Barak con Belotti e Nico Gonzalez che saranno titolari nella sfida europea.Jedlicka; Hranac, Jemelka, Dweh; Sykora, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Chory. All. KoubekTerracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Belotti. All. Italiano