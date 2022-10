La Uefa ha designato l'arbitro olandese Allard Lindhout per dirigere Fiorentina-Istanbul Basaksehir, di giovedì (con inizio alle ore 18.45), gara valida per la quinta e penultima giornata del Gruppo A in Conference League. Gli assistenti saranno i connazionali Mario Diks e Charles Schaap, con Edwin Van der Graaf quarto uomo.