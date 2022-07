Arrivano brutte notizie per i tifosi della Fiorentina, o per lo meno per una buona parte di essi. Questo pomeriggio dall’Argentina è arrivata una notizia che ha lasciato tutti senza fiato: Daniel Passarella, glorioso capitano della Nazionale campione del mondo, è affetto da una malattia neurodegenerativa. Sarebbe questa la ragione per cui il Caudillo è da tempo che non allena e che non si vede in occasione pubbliche.



Secondo quanto riportato dal portale argentino Olè l’ex difensore di Fiorentina e Inter sarebbe affetto da una malattia neurodegenerativa simile alla SLA che con frequenza crescente, all'età di 69 anni, gli fa perdere il suo posto nel tempo e nello spazio. "Non è più il Passarella che conoscevamo, adesso è un altro Daniel" hanno detto i parenti stretti. hanno inoltre spiegato che raramente esce di casa da solo e che le sue uniche attività al momento sono alcune sortite in macchina nel suo quartiere, ma mai da solo, perché all'improvviso può dimenticare l'indirizzo o perdere l'orientamento.