Quest’oggi sulle pagine dell’edizione fiorentina de Il Tirreno è apparsa una lunga intervista all’ex capitano della: l’ex terzino ha fatto il punto della situazione in casa viola a poche settimane dall’inizio della stagione del ritorno in Europa. Questo un estratto:“Sì, è una Fiorentina formato Europa e lo sta dimostrando anche la società. C’è voglia di andare oltre. Spero davvero che possa rimanereè un acquisto impostante: il laterale brasiliano è un buonissimo giocatore, dovrà rimettersi in forma ma non credo gli servirà troppo tempo. Il grande acquisto fin qui è. Adesso dovrà solo ricominciare a fare sul serio, deve avere la forza di prima per riprendersi i palcoscenici che merita. Firenze può dargli tanto, ha la possibilità di prendere per mano la squadra e non se la farà scappare”.L’ex capitano gigliato ha poi analizzato anche gli altri colpi:è un giocatore diverso dama sono certo che farà valere la sua tecnica nello stretto, riuscendo a dare un ottimo contibuto alla squadra.è un portiere dalle qualità non indifferenti, ha tutto per tornare protagonista come a Bergamo. Ladeve essere un obiettivo: una volta guadagnato il pass per i gironi, finisce che non vuoi più uscirne. Non è una “coppetta”, quando vinci, vinci. Conta solo quello”.Infine ha raccontato un aneddoto del passato, quando la sua Fiorentina perse 3-0 contro l’: Sono questi i momenti che fanno crescere. Io ricordo ancora il test contro l’Athletic Bilbao, fu una disfatta o quasi. Tornammo a casa con le ossa rotte: perdemmo e finimmo pure in inferiorità numerica. Eppure, da quel momento siamo riemersi”.