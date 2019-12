Fermento in casa Fiorentina in vista del mercato che è alle porte, dove la società viola dovrà rinforzare decisamente la squadra, per passare una seconda metà di stagione tranquilla e gettare le basi per la prossima stagione. Come scrive la Gazzetta dello Sport, si sta cercando un attaccante che possa garantire gol, e arriverà uno tra Piatek e Cutrone, con il primo che piace molto, ed il secondo che è più semplice da prendere.