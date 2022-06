Fiorentina ed Empoli potrebbero presto consolidare un forte asse di mercato. La partenza, secondo La Nazione è la permanenza in azzurro con sconto sui 4,5 milioni pattuiti di Zurkowski, ritenuto importantissimo dal patron Corsi. In cambio i viola chiedono di trattare al ribasso le quotazioni di 3 gioielli della rosa che sarà allenata da Zanetti e si tratta del tezino sinistro clase 2000 Fabio Parisi, del trequartista classe 1999 Nedim Bajrami e del difensore classe 2002 Mattia Viti. Sul primo c'è la concorrenza di Inter e Napoli, sul secondo della Lazio e infine sul terzo del Milan, per questo instaurare un canale preferenziale può rappresentare una svolta.