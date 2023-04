Fiorentina-Atalanta (lunedì 17 aprile alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è il posticipo che chiude la 30esima giornata di campionato in Serie A.



LE ULTIME - Sirigu è l'unico indisponibile per Italiano. Dall'altra parte Gasperini deve fare i conti con le assenze per infortunio dei vari Hateboer, Ruggeri, Koopmeiners e Pasalic.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Cabral, Ikoné.



ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga.