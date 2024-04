Fiorentina-Atalanta, la MOVIOLA: Scamacca rischia il rosso

Redazione CM

un' ora fa

1

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Fiorentina-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia: gara non ricca di scenari di difficile gestione per Mariani, solo un episodio ha dato adito a qualche polemica.



Fiorentina-Atalanta - Mercoledì 03/04 H. 21.00

Mariani

Berti – Scatragli

Iv: Sacchi

Var: Marini

Avar: Sozza



90' - Scamacca, subentrato dopo l'intervallo, entra in maniera scomposta su Milenkovic, in ritardo: l'intervento è molto pericoloso, l'arbitro opta per il giallo e dal Var non arrivano segnalazioni, ma l'ex Sassuolo ha rischiato la review con cartellino rosso.