Fiorentina-Atalanta (domenica 20 febbraio calcio d'inizio alle ore 12.30 in diretta tv su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 26esima giornata di campionato in Serie A, la settima nel girone di ritorno.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Saponara.



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi; Muriel, Boga.