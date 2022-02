Dopo le gare di ieri, la 26a giornata di campionato continua con altre quattro partite in programma oggi., una sfida tra due squadre che giocano un calcio offensivo e a viso aperto.. Nell'ultima di campionato la squadra di Italiano ha vinto in casa dello Spezia, nelle partite casalinghe hanno il terzo miglior attacco del campionato ma l'Atalanta è la miglior squadra del campionato per rendimento esterno (unica squadra con ancora zero sconfitte). La squadra di Gasperini arriva dalla vittoria in Europa League contro l'Olympiacos e prima ancora aveva pareggiato con la Juventus.- Italiano dà ancora fiducia a Piatek con Cabral in panchina, l'allenatore l'ha detto anche nei giorni scorsi: l'ex Genoa e Milan è più pronto del brasiliano. Ai lati del polacco ci saranno Nico Gonzalez e Sottil, preferito a Saponara e Ikoné.centrocampo a cinque: Hateboer ha vinto il testa a testa con Mahele, Koopmeiners, de Roon e Freuler in campo tutti e tre insieme.: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil.: Italiano.: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Freuler, Hateboer; Malinovskyi, Boga.: Gasperini.