La disfatta della nostra nazionale contro la Macedonia, oltre a escludere definitivamente l’Italia dai Mondiali di Qatar 2022, ha sancito la fine di una delle coppie difensive più forti di sempre: vista anche l'età di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, la dirigenza della Juventus starebbe pensando a dare una netta ringiovanita alla difesa bianconera. Oltre al nome di Antonio Rudiger, per i quale la dirigenza bianconera dovrà riuscire a battere la concorrena di altri top club europei, nelle ultime ore si sono aggiunti altri due nomi alla lista dei desideri di Max Allegri.



Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, la Juve starebbe valutando i profili di due difensori della Fiorentina. Il primo è quello di Nikola Milenkovic: il serbo da tempo è sotto osservazione da parte dei bianconeri e chissà se, complici anche i rapporti con Ramadani, il serbo non possa trasferirsi a Torino. L’altro nome, una novità rispetto al solito, è quello di Igor: centrale difensivo brasiliano classe 98. L’ex Spal in questa stagione, dopo esser entrato in contratto con Vincenzo Italiano, è un altro giocatore rispetto a prima e l’interesse dei bianconeri ne è la certificazione.



Nei giorni scorsi la dirigenza viola aveva provato ad intavolare una trattativa con l’entourage del brasiliano per prolungare il contratto che lo lega al club, chissà se questa notizia non possa modificare la situazione