Dal campo di calcio alla libreria: Francesco, a 47 anni, è tornato. Prima in campo, in Eccellenza, poi sulla carta stampata. L'ex attaccante dellae dellasi è raccontato con un libro, "Una vita rovesciata", biografia scritta con il giornalista Matteo Politanò. Per Flachi, la vita è davvero come una rovesciata: "Sì,. Il libro è vero, sincero: racconto momenti belli, errori. In questi 12 anni ho aperto dei locali, mi sono riavvicinato al calcio lavorando in radio e tv, ho imparato nuovi mestieri, sono stato apprezzato. Vivo di emozioni: l'affetto della gente mi ha dato forza nel fare cose inimmaginabili, come tornare a giocare. Una storia brutta sta diventando bella. Voglio aiutare gli altri a non fare i miei sbagli" ha detto a Il Secolo XIX.Flachi ha raccontato ad esempio il suo punto di vista in merito alle squalifiche rimediate: ": non avevo fatto nulla: mai giocato un euro, mai dato un risultato. Quei due mesi di stop non li ho mai capiti, avevo la Samp, la Nazionale, andavo forte. Ho sofferto, non l'ho digerita: invece di trasformare la rabbia in positivo mi ha portato a fare gli errori da cui sono arrivate le due squalifiche per cocaina. Dovevo reagire diversamente, ho sbagliato, ma sulla mia pelle, senza fare male ad altri, anche se ho deluso persone vicino a me. Ma il bello della vita è poter ripartire, sono passati 12 anni, si cambia, si migliora. Faccio lezioni private a tanti giovani e gli dico "se hai una chance sfruttala al massimo, altrimenti ti penti"Il ritorno in campo, esordio contro il Prato, è stata un'emozione per l'ex bomber blucerchiato: "Ho fatto una battuta:. So solo io cosa ho passato, mi dico bravo per come ho reagito. L'ho vissuta come una finale mondiale, mi sono allenato tanto, è stato bellissimo rivedere tanta gente che mi vuole bene, I ragazzi di 20 anni vanno il doppio, ma mi diverto nonostante gli acciacchi. Rovesciate? Se se...così resto per terra (ride).Flachi ha le idee chiare per il futuro: sogna un ruolo da allenatore, come il suo mentore Novellino, autore della prefazione del libro: ", il campo dirà se sono bravo o meno, ma la gavetta è importante. Lavorare con lui sarebbe bellissimo, ho solo da imparare, ci andrei subito, per l'uomo e per l'allenatore, mi ha trasmesso tanto".I suoi amori nel calcio sono due: "Sono fiorentino, tifoso della Fiorentina, la fede non si cambia ma nel calcio nessuno mi ha dato quanto la Samp e i suoi tifosi: io ci sono stato per loro nel momento del bisogno, loro lo stesso per me, è nato un rapporto stupendo. Per la Samp ho rifiutato 10 milioni dal Monaco. Il rispetto si guadagna in campo,, mancherei di rispetto alle due tifoserie".E per quanto riguarda i ricordi in campo più belli? ". Le rovesciate? Non so se ero fortunato o bravo, era istinto. Facevo tutto d'istinto: questo mi portava a fare le giocate inaspettate senza paura, ma anche le cazzate fuori dal campo".Come vede Flachi la Samp attuale? "Ha avuto un periodo duro, maè la scelta migliore, conosce bene il calcio e la piazza: per lui è meglio partire in estate, ma sta venendo fuori il lavoro, ha giocatori importanti, non credo ci siano problemi per la salvezza a patto di non avere cali mentali.: chi ha la fortuna di stargli vicino deve imparare dalle sue qualità, da come si allena: grande uomo e calciatore, è encomiabile per quanto ha fatto e fa ancora".