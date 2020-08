La Fiorentina sta lavorando per il futuro, cercando alcuni giocatori per rinforzare la rosa e renderla ambiziosa come chiede il presidente Rocco Commisso. L’attaccante sarà sicuramente la punta di mercato del mercato viola, con i contatti con l’Herta Berlino per Piatek che procedono, ma Pradè e Barone sono anche alla ricerca di alcuni giovani di alto profilo, che possano risultare risorse per il presente ed il futuro.Samuele Ricci, centrocampista toscano in forza all’Empoli, si è prepotente messo in luce in questa stagione in Serie B, attirando su di lui l’interesse di molti club in Italia e in Europa.La Fiorentina, che segue il ragazzo da tanto ed aveva allacciato i rapporti con l’entourage del giocatore già durante prima del lockdown, sta provando a bruciare la concorrenza e assicurarsi Ricci., da inserire nella trattativa. L’asse Empoli-Fiorentina, molto attivo negli ultimi anni, potrebbe regalare ai viola un nuovo baby prodigio.