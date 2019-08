La Fiorentina è ancora alla ricerca dei giocatori giusti per rinforzare la mediana, e negli ultimi giorni qualcosa si sta muovendo. Dopo l'arrivo di Milan Badelj dalla Lazio, che come detto anche da Pradè può regalare a Montella nuovi spunti tecnici, come per esempio un centrocampo a due, che necessita di giocatori di qualità e quantità, e sembra essere stato individuato il giocatore giusto.



PULGAR- Il centrocampista che nelle ultime ore ha prepotentemente scalato le gerarchie per la mediana viola è Erik Pulgar, del Bologna. Il centrocampista cileno, classe '94, si è messo in grande luce nella seconda parte della scorsa stagione, aiutando i felsinei a salvarsi, ma vorrebbe lasciare la squadra emiliana. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, Pradè e il Bologna stanno trattando in maniera serrata nelle ultime ore, con il Ds viola che sta provando a mitigare le richieste, scendendo sotto la cifra fissata dalla clausola del giocatore di 12 milioni.



ORE CALDE- Già oggi può essere il giorno dell'affondo definitivo, con la Fiorentina che è pronta ad abbracciare il cileno. Pulgar, dalla sua, è stato sedotto ed abbandonato dal Siviglia, che dopo un iniziale interessamento, non ha mai affondato il colpo, lasciando ai viola la possibilità di mettere la freccia e colpire nel segno. Il cileno colmerà un'altra mancanza nella mediana viola, ma ci si aspetta almeno un altro colpo in mezzo al campo, per sistemare il centrocampo della Fiorentina.