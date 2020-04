Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio:



SITUAZIONE - "Stiamo vivendo una situazione davvero particolare, ma ormai ci siamo quasi abituati. Stiamo bene sia come famiglia che come famiglia viola, soprattutto perché i ragazzi che erano stati positivi al Coronavirus adesso hanno recuperato. Gli allenamenti in casa sono particolari, bisogna faticare in soggiorno e rompere le scatole ai vicini, i miei per fortuna mi stanno sopportando".

CAMPIONTATO - "Sarebbe importante e non credo esista un giocatore che non vuole finire il campionato, ma la priorità è la salute. Ci rimettiamo alla Lega e alle decisioni dei vertici".

LEADER - "Mi considero più come un insegnante. Sicuramente cerco sempre di aiutare la squadra e i miei compagni, spero che possano imparare qualcosa da me nel bene e nel male, visto che ho fatto una discreta carriera".