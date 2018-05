Il giocatore della Fiorentina Milan Badelj è stato premiato, insieme a Giovanni Simeone, da Tvr Teleitalia 7 Gold come miglior giocatore della stagione, dichiarando: “Sono orgoglioso di essere stato scelto. Quello che abbiamo passato in questa stagione non potrà mai essere dimenticato. Grazie al dono di Davide siamo riusciti a fare bene anche in momenti difficili. E’ stata sicuramente la stagione più particolare della mia vita”.