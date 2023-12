La Fiorentina continua a monitorare diversi nomi in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto scrive la Nazione, il nome di Tommaso Baldanzi continua ad interessare parecchio dalle parti di Bagno a Ripoli dopo il flirt avvenuto in estate. Secondo i quotidiano, il club viola potrebbe decidere di inserire una contropartita tecnica nell'affare per arrivare al trequartista. Il profilo sarebbe quello di Gino Infantino, che fin qui ha trovato poco spazio.