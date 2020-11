La Fiorentina, con Cesare Prandelli, è pronta a ridisegnarsi cambiando uomini e modulo. Come si legge su La Nazione, il tecnico è pronto a passare ad un 4-2-3-1, e la maglia da titolare in attacco se la giocheranno Vlahovic e Cutrone, mentre non è mai stata presa in considerazione l'ipotesi di tornare sul mercato degli svincolati per prendere Mario Balotelli.