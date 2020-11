A Brescia aveva cercato di rilanciarsi nel calcio italiano dopo l’esperienza francese con Nizza e Marsiglia, l’esito però non è stato quello sperato. Ma il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere ancora in Italia. I trader, infatti, credono ad un possibile approdo del numero 45 alla Fiorentina, quotando tale eventualità a 4,00 entro il 1 febbraio 2021. Balotelli a Firenze potrebbe rilanciarsi contando su Cesare Prandelli, tornato in viola dopo 10 anni. L’ex ct azzurro, infatti, è forse quello che ha fatto rendere al meglio l’ex attaccante, tra le altre, di Inter, Milan e Manchester City. Basti pensare allo stupendo Europeo del 2012 giocato da Balotelli, che trascinò l’Italia in finale con una doppietta nella semifinale contro la Germania.