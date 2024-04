Fiorentina, Barak finisce nel mirino di una big di Serie A

56 minuti fa



La Fiorentina rischia di perdere Antonin Barak nel corso della prossima estate. A riportare quest'indiscrezione è Il Messaggero nella sua edizione odierna. Il ceco è infatti finito nel mirino della Lazio.



PUPILLO - Secondo il quotidiano, il centrocampista è una precisa richiesta del nuovo tecnico dei Bianco celeste Igor Tudor che lo ha allenato con risultati brillanti nel suo periodo alla guida dell'Hellas Verona. Barak era già in uscita da Firenze a gennaio poi il suo trasferimento non si è concretizzato. La Fiorentina allora chiedeva 10 milioni per il suo calciatore, da capire se continuerà a richiedere la medesima cifra.