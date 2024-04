Fiorentina, verso la gara col Vitoria Plzen. Italiano annulla l'allenamento, il motivo

un' ora fa



Dopo il tonfo con la Juventus la Fiorentina torna al lavoro per preparare la partita contro il Viktoria Plzen, quarti di finale di Conference League. Una gara importante che la Fiorentina non vuole sbagliare e che Italiano sta già studiando nei minimi particolari. Tuttavia, la squadra è apparsa leggermente scarica nella gara di domenica e proprio per questo servirà individuare gli uomini giusti per approcciare il match coi cechi al meglio.



RIPOSO - Proprio per questo, scrive stamani la Gazzetta dello Sport, Italiano ha deciso di concedere un giorno di riposo al gruppo squadra sperando che alcuni giocatori chiave possano ricaricare le batterie in vista della sfida di giovedì. Anche perché in questi ultimi mesi di stagione gli impegni saranno tantissimi e sarebbe imperdonabile presentarsi con una condizione fisica non adeguata.