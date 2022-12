Il centrocampista ceco della Fiorentina Antonin Barak ha parlato a Radio Bruno:



"Amrabat? Ho tifato per lui, ma non mi aspettavo un mondiale così. Complimenti a lui. Entrambi abbiamo avuto Juric, lui è tostissimo. Mi trovo bene con Sofyan, non molla mai, prova sempre a cambiare le partite. Fisicamente può fare bene ovunque, in qualsiasi campionato, è la sua forza. Abbiamo un bel centrocampo. Jack è un giocatore esperto, con qualità. Il mister ha iniziato a cambiare contro il Verona, ha funzionato, ha portato a casa punti. Italiano ha sempre il 4-3-3 nella testa. Io e Jack possiamo giocare assieme, non è giusto dire che siamo in competizione. Entrambi possiamo fare diversi ruoli a centrocampo".



CONFERENCE LEAGUE - "La finale si gioca a Praga. Per me è una cosa speciale ovviamente. Sarebbe un sogno segnare e portare la squadra in finale. Vogliamo fare bene in coppa. I portoghesi sono tosti. Sono tecnici, però può essere un vantaggio. Possiamo approfittare degli spazi che ci danno. Alla squadra non mancano i giocatori. Purtroppo ci sono stati diversi infortuni".



FUTURO - "Voglio rimanere qui. mi sto trovando bene, mia moglie anche. Mi piace molto questo club, vedo che vogliono crescere. Mi hanno spiegato il progetto, anche il Viola Park. Dopo i successi a Praga, avevo voglia di giocare in Europa. Mia moglie è contenta di vedermi sereno. Qui ci sono tanti posti dove poter andare a giocare con mio figlio".