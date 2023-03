Alla vigilia di Fiorentina-Sivasspor, in casa gigliata ha preso la parola pure Antonin Barak. Queste le dichiarazioni del centrocampista ex Verona: "Pensare alla finale è troppo lontano, concentriamoci solo su queste due sfide con i turchi - le parole del centrocampista -. Bisogna fare di tutto per passare il turno, la squadra è molto motivata. E servirà pure attenzione. I risultati positivi ci stanno aiutando ad essere più forti come gruppo e si lavora meglio".