Il suo gol ha sbloccato la gara. Antonin Barak si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria della Fiorentina sul Verona. "Sono molto contento, abbiamo giocato come volevamo e sapevamo che qui avremmo avuto grandi difficoltà perché loro sono forti in casa. Siamo orgogliosi ci serve continuità, oggi ci siamo riusciti e siamo stati concreti. Siamo rimasti forti nella testa, con la giusta mentalità. Se crei prima o poi i gol arrivano. Verona? Tifo per loro, spero che si salvino e sono positivo perché stanno crescendo".