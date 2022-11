Così il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak dopo la vittoria sull'RFS Riga:



"Si può sempre fare meglio ma sono contento di avere aiutato la squadra. Il gol nei primi minuti ha dato mano, è la terza vittoria di fila e sono felice. Ogni risultato aiuta, dobbiamo continuare così perché abbiamo le idee chiare sin dall'inizio. Dobbiamo andare più forte, prepararci al meglio e da queste partite prendere la mentalità che serve".



TATTICA - "Giochiamo con tre centrocampisti, se sono alzato vengo dietro per palleggiare e magari si alza qualcun altro, anche un play come Mandragora ha le caratteristiche per inserirsi. Stiamo facendo meglio ma possiamo fare ancora di più".