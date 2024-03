Fiorentina, Barak: 'Sono stato vicino al Napoli, felice di essere rimasto'

Redazione CM

Antonin Barak si gode il suo momento tra Fiorentina e Repubblica Ceca, con cui ha segnato nell'ultima amichevole con la Norvegia. Un momento che poteva essere drasticamente diverso, perché è stato vicino al trasferimento.



E al centro di tutto c'è sempre il Napoli. Già la scorsa estate gli azzurri avevano provato a ingaggiarlo e a gennaio sono tornati nuovamente alla carica andando vicini a concludere. Non se ne fece nulla, come più tardi con il tentativo last minute del Cagliari.



LA CONFERMA DI BARAK - A confermare la trattativa con il Napoli ci ha pensato lo stesso Barak, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Repubblica Ceca: "A gennaio mi sono consultato anche con lo staff tecnico della Nazionale. Cercavo la miglior soluzione per me, per poter giocare. C'erano alcune squadre interessate, quella che faceva più sul serio era il Napoli, ma poi alla fine non è andata in porto e oggi sono felice di essere rimasto. La Fiorentina ha dimostrato di avere ancora fiducia in me".



LA STAGIONE DI BARAK - Finora in questa stagione con la Fiorentina Barak ha collezionato 22 presenze complessive (13 in Serie A, 6 in UEFA Europa Conference League, 2 in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana) con 4 gol (uno in campionato, 3 in Conference).