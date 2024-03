Napoli, casting per la difesa: Pérez il preferito, Hancko l’alternativa da 25 milioni di euro

Daniele Longo

Dopo quasi due anni di assenza Nehuen Pérez è stato richiamato dal c.t Lionel Scaloni per la sua Argentina. Un attestato di stima importante per un difensore che sta crescendo partita dopo partita. Il Napoli era stato davvero ad un passo dal difensore dell’Udinese a gennaio per 18 milioni di euro prima del dietrofront di De Laurentiis. Un trasferimento solo rimandato alla prossima estate perché il club azzurro è orientato a tornare con forza sul difensore classe 2000.



HANCKO L’ALTERNATIVA- Il Napoli è alla ricerca di un difensore da inserire nel proprio pacchetto arretrato, che senza Kim Minjae ha faticato moltissimo in quest’annata. Nehuen Pérez è il piano A, David Hancko l’alternativa più calda. Il difensore slovacco si sta affermando come uno dei migliori difensori centrali dell’intera Eredivisie con la maglia del Feyenoord. Gli azzurri lo seguono da mesi e ora hanno memorizzato anche quella che è la valutazione fatta dal club di Rotterdam: 25 milioni di euro. Corsa a due per il Napoli, Hancko sfida Pérez.