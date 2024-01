Fiorentina, Barak spinge per andare a Cagliari. Cosa manca per chiudere

Sono ore caldissime sul fronte mercato per quanto riguarda la Fiorentina, attiva tanto in entrata quanto in uscita per quanto riguarda le proprie operazioni. E nelle ultime ore è stato imbastito un vero e proprio asse di mercato con il Cagliari, che accoglierà a breve il difensore classe '94 Yerry Mina. Tuttavia, non si tratta dell'unico profilo che potrebbe accasarsi ai sardi nel corso delle prossime ore. I rossoblù hanno infatti messo gli occhi anche su Antonin Barak, che in questa stagione sta trovando poco spazio dopo aver saltato quasi tutta la preparazione per un problema di salute durante i mesi estivi.



VICINI MA... - Secondo quanto scrivono i colleghi di Violanews, il Cagliari ha sostanzialmente già trovato l'accordo col calciatore ceco, che ha acconsentito volentieri a trasferirsi in Sardegna. Adesso, serve che venga trovata un'intesa fra le due società. Fiorentina e Cagliari sono d'accordo per un trasferimento in prestito: i viola vorrebbero inserire un obbligo di riscatto, i sardi un diritto. Oltre a questo manca anche l'intesa sulle cifre. In ogni caso il calciatore spinge per i colori rossoblù.