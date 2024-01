Fiorentina, nuovi contatti per Gudmundsson: pronto l'all in

Non è ancora conclusa la trattativa tra la Fiorentina e il Genoa per Albert Gudmundsson. Nella giornata di oggi, infatti., sono previsti nuovi contatti tra le parti. Il Genoa ha fissato a 30 milioni di euro la cifra per lasciar partire il calciatore, autore di 9 gol nella Serie A in corso, mentre la Fiorentina era più orientata a offrire 20 nella giornata di ieri. Quasi certamente ci sarà una proposta da parte del club toscano, intorno ai 25 milioni. Gudmundsson non presserà sul suo attuale club per chiedere la cessione, visto anche l'ottimo rapporto che lo lega alla società che lo ha lanciato in Italia e quindi dipenderà solo dalla Fiorentina, che dovrà avvicinarsi il più possibile alle richieste del Genoa per strappare il calciatore al club lligure.