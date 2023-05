Continua incessante il pressing del Barcellona per Sofyan Amrabat, dopo le indiscrezioni di ieri diffuse da As, questa mattina è il Mundo Deportivo ad aprire con la notizia dell'interesse del club spagnolo per il marocchino. Il centrocampista viola, si legge, è il candidato numero uno a sostituire Sergio Busquets in Catalogna viste le difficoltà ad arrivare a Zubimendi.