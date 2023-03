Il Barcellona non ha dimenticato Sofyan Amrabat: il club catalano, scrive oggi Sport, sta seguendo da vicino l'evoluzione del giocatore in questa stagione dopo averlo tentato nel mercato invernale, in seguito allo straordinario Mondiale disputato dall'ex Hellas Verona. Protagonista assoluto con il Marocco, Amrabat è un obiettivo di spicco per l'estate, Fair Play finanziario permettendo.