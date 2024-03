Fiorentina, Barone attacca: 'Stadio Franchi? E' il giocattolo della politica e noi perderemo 100 milioni'

Il Dg della Fiorentina Joe Barone è intervenuto questa mattina ai canali ufficiali della società ed ha parlato a proposito del tema stadio Franchi, che sta tenendo banco a Firenze nelle ultime ore: "È sempre una situazione molto complicata. Era facile prevedere il tema del Franchi perché è diventato il trofeo e la medaglia, ma soprattutto il giocattolo della politica. Ci sono le elezioni e tutti vogliono mettere una medaglia in questa situazione. Tanti proclami, uno contro l'altro e nessuno che pensa al popolo viola e alla società."



STIME - "Ci siamo riuniti lunedì pomeriggio con il Comune anche se io non ero presente, il mio staff mi ha fatto un report ma tante domande che avevamo preparato sono rimaste senza risposta. Siamo concentrati ma vogliamo capire per esempio quanto sarà il nostro affitto, oppure quando inizia e quando finisce. Per 4 anni la Fiorentina non avrà i ricavi che ha avuto in questi anni. Voglio ringraziare il Comune di Bagno a Ripoli perché tutti hanno potuto vedere la bellezza e la velocità con cui è stato costruito il Viola Park con i soldi della Fiorentina. Il Franchi sta diventando una nebbia con tanti dubbi, bisogna aspettare il futuro ma alla fine ci mancano tanti soldi: la nostra previsione è di perdere più di 100 milioni. Chiedo al Governo di mettere attenzione su questo progetto perché fa soffrire il popolo viola e soprattutto la società Fiorentina che è gestita alla perfezione nella parte finanziaria".