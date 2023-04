Al fianco di Rocco Commisso, anche il DG della Fiorentina Joe Barone in conferenza stampa per fare il punto sul momento della Fiorentina: "Futuro di Italiano? Inutile portare avanti le storie su Italiano, non esistono: è confermato e il futuro della Fiorentina è legato a quello del settore giovanile. Il lavoro mio e di Pradè è quello di portare avanti i nostri ragazzi e farli salire perché sono il futuro del calcio italiano"



IL FRANCHI - Non ho mai visto code davanti per visitarlo. Da parte nostra il treno è già passato (riguardo un possibile 'aiuto' economico da parte della società viola), l'investimento deve essere di Stato e Comune. Devono trovare loro gli strumenti in Italia ed Europa per portare avanti il progetto. Il Comune di Firenze e Nardella stanno lavorando per trovare dei fondi per andare avanti sul progetto Franchi. Il progetto deve andare avanti, ma noi abbiamo bisogno di risposte sul dove andare a giocare.