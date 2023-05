Il DG della Fiorentina Joe Barone è intervenuto a margine dell'evento MCL Inside the Sport a Coverciano. Le sue parole raccolte da Violanews: "Sono quattro anni che siamo nel calcio italiano, siamo molto orgogliosi del nostro lavoro e di quello che stiamo facendo, soprattutto delle infrastrutture. È importante proteggere il mercato e i giocatori italiani, cresciuti da noi, così come è importante tutelare chi paga le tasse come noi, seguendo le regole su buste paga e ammortamenti e premiando chi investe sui giovani. Giovedì pomeriggio al Viola Park ospiteremo tutti gli agenti italiani per parlare del nostro decalogo sui procuratori".



ITALIANO - "Ci abbiamo sempre creduto, lo abbiamo sempre sostenuto anche quando i risultati non arrivavano, credendo nel gruppo. E piano piano siamo arrivati a queste due finali, con il nostro lavoro