C'è un centrocampista di Serie B che potrebbe fare molto comodo a molte protagoniste della prossima Serie A.



Le due stagioni trascorse da protagonista con la maglia dell'Ascoli stanno facendo di Michele Collocolo un potenziale oggetto del desiderio tra le altre di Genoa, Fiorentina e Torino.



La 23enne mezzala cresciuta nel vivaio del Cosenza ha dimostrato di poter fare la differenza in cadetteria, abbinato ottima corsa e buona tecnica. Una duttilità che gli ha permesso in questo biennio di trovare spesso la via della rete e che adesso potrebbe schiudergli le porte del grande calcio.



Stando a quanto scrive Tuttoascolicalcio.it, il club piceno valuterebbe il giocatore, seguito anche da altri club di A e B, non meno di 2 milioni e mezzo di euro.