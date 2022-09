Il dg della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del big match contro la Juventus: "La nostra è una squadra che crea tanto gioco. Abbiamo un'identità abbastanza precisa e le statistiche sono alte per il sistema di gioco. Poi c'è la tecnica individuale ma non siamo preoccupati dalle difficoltà sotto porta. Oggi dobbiamo fare una grande partita, visto che per noi non sarà mai una partita come le altre".