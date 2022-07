Quest’oggi il direttore generale Joe Barone, dopo aver inaugurato il Viola Village adiacente al campo sportivo sede del ritiro della Fiorentina, in un’intervista a Sportmediaset ha fatto il punto della situazione in casa viola: dai nuovi arrivi a chi probabilmente chi partirà. Queste le sue parole:



“Paragonare Jovic a Luca Toni? Non so, il mio augurio è che riesca anche lui a vincere la classifica marcatori. Adesso abbiamo in quadra degli attaccanti di grande livello, ragazzi sia giovani che di esperienza. Luka è un giocatore molto importante per noi: arriva dal Real Madrid, una delle squadre più forti al mondo. Adesso occorre lavorare bene e sono convinto che Luka farà la sua parte, ha le qualità per ripetere quello che Toni è riuscito a fare in passato. La situazione di Milenkovic? Nikola è un giocatore della Fiorentina e farò tutto il mio meglio per tenerlo ancora qui. Il giocatore ed il suo entourage sono al corrente della situazione: è qua da sei anni, ed è uno dei giocatori più importanti della rosa. Tutto il resto sono chiacchiere, fino ad ora non abbiamo parlato con altre società per lui”.



Il dg gigliato ha risposto anche a le tante voci su un interessamento del club per Luis Alberto? Luis Alberto è attualmente un giocatore della Lazio, non voglio entrare nei discorsi riguardanti le altre squadre semplicemente perché non voglio che le altre squadre entrino nei nostri”.