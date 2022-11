Tra i temi più caldi in casa Fiorentina adesso c’è senza ombra di dubbio la situazione, ed oseremo dire anche il futuro a Firenze, di Nicolas Gonzalez. L’’edizione odierna de La Nazione ha cercato di far luce su un rapporto, quello tra il giocatore e la società gigliata, che al momento sembra essere in via di rottura. Le parole di Joe Barone e Vincenzo Italiano domenica sera a Milano non hanno lasciato dubbi a nessuno, il comportamento tenuto dal giocatore negli ultimi tre mesi non è piaciuto affatto ai dirigenti viola, che adesso starebbero pensando ad una soluzione drastica. Il motivo di questa reazione? Nella rosa ci sono giocatori che hanno lottato fino all’ultimo per la maglia viola, consapevoli di rischiare dopo la convocazione, Amrabat e Milenkovic su tutti, giocatori che fino all’ultimo istante disponibile si sono dannati per la causa viola.



Il quotidiano fiorentina cerca di ipotizzare quale possa essere il futuro prossimo dell’esterno argentino e di capire se per lui possa profilarsi realmente una cessione già a gennaio. Lo strappo con la società è netto, e nel frattempo, sui social, i tifosi viola, si sono divisi tra chi spera che il giocatore possa disputare un ottimo Mondiale, chiarire con tutti per poi essere protagonista in maglia viola e chi, invece, teme che la società possa cogliere la palla al balzo per cedere (ancora una volta) il calciatore più forte della squadra. Insomma è ormai chiaro che la condotta tenuta dal giocatore non è piaciuta a nessuno ma c’è davvero bisogno di creare un altro caso? Dopo la cessione di Vlahovic alla Juventus dello scorso gennaio, è davvero necessario privarsi nuovamente di uno dei propri miglior giocatori a metà della stagione? La dirigenza della Fiorentina intanto si prende ulteriore tempo per pensare.