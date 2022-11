Il giorno dopo Milan-Fiorentina, terminata 2-1 per i padroni di casa, in casa viola si continua a discutere della direzione di gara di Simone Sozza. Il rigore su Ikone clamorosamente non dato e il fallo non fischiato su Duncan in occasione del raddoppio rossonero hanno, secondo alcuni tifosi, messo la partita in discesa alla squadra di Stefano Pioli.



E proprio in questo senso questa mattina, sulle pagine de La Nazione, il giornalista sportivo Angelo Giorgetti, sa sempre vicino alle vicende legate alla squadra viola, ha commentato i fatti sottolineando un particolare aspetto della situazione. Queste le sue parole:



"Molto eleganti a prendersela con se stessi dopo la partita i giocatori e l’allenatore sono riusciti a costeggiare il tema delle decisioni arbitrali sfavorevoli. Certo che gli episodi girano tutti male anche quando la Fiorentina è protagonista di una grande prestazione. Il sospetto è che intorno al club il livello di simpatia ai «piani alti del calcio» non aiuti a far girare il destino dalla parte giusta. Sarà vero?"