Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita di San Siro contro il Milan: "Gazidis? Voglio ringraziarlo tanto, dal nostro arrivo in Italia è stato un grande amico. È una grande persona, gli faccio un grosso in bocca al lupo. Stessa cosa per Dragowski (per il brutto infortunio di oggi, ndr), la Serie A lo aspetta".



MOMENTO - "Sesta vittoria consecutiva? È sempre importante guardare a una partita come oggi per far bene, se vogliamo essere una squadra che lotta per l’Europa è il momento di fare un bel passo".



GONZALEZ - "Riflessioni? Nessuna riflessione, tutto il calcio europeo è in un periodo particolare a causa dei Mondiali e degli infortuni, soprattutto in Italia. Ci sono giocatori che fisicamente e mentalmente sono qui, altri che mentalmente sono già al Mondiale".



BILANCIO - "Contenti della stagione fin qui? No, ci aspettavamo qualcosa in più ed è evidente. Faccio i complimenti a chi è qui e ha la mente qui, vogliamo migliorare e a gennaio vedremo come fare".