Luka Jovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita di San Siro contro il Milan: "Se ho ritrovato il vecchio me stesso? Sono contento per il gol e spero di segnare stasera".



FELICE - "L’esultanza con la Salernitana? È stato un gol molto importante per i tifosi, volevo dimostrare che sono felice qui".