Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato durante la conferenza stampa di fine mercato:



“Abbiamo già presentato Cutrone, poi abbiamo preso Igor, Duncan, Kouamè, Agudelo e Amrabat, che non è qui. Voglio ringraziare la famiglia Commisso per averci dato la possibilità di fare un bel mercato, anche se i risultati li vedremo solo nel lungo periodo. Voglio ringraziare inoltre la nostra tifoseria, perché abbiamo raggiunto 30mila abbonati, li voglio ringraziare per il grande effetto che hanno sulla squadra e la città."



MULTE- “Oggi le abbiamo viste, ne prendiamo atto e faremo subito ricorso. Vogliamo capire come e perché queste multe sono arrivate, e capire meglio tutta la situazione. Ora però ci dobbiamo concentrare sulla partita di sabato, mettiamoci alle spalle le polemiche dello scorso weekend.”



FIRENZE- “Per qualsiasi giocatore che viene a giocare in una città, ci sono molti aspetti da valutare. Per la Fiorentina, posso dire con orgoglio, che la città di Firenze è un fattore determinante. Vogliamo lavorare per arrivare alla Champions, ora non siamo pronti, ma lavoreremo per arrivare a quei livelli. Io ho messo la faccia prima di tutto per difendere i nostri tifosi, dal primo momento, perché per noi il rispetto è una cosa molto importante.”



AMRABAT- “Durante il mercato era lui il nostro obbiettivo, abbiamo fatto di tutto per portarlo alla Fiorentina. Ora è in prestito al Verona, ma noi lo vediamo benissimo per il nostro centrocampo del futuro. La trattativa non è stata semplice, ma abbiamo portato a termine l’obbiettivo, e questo è un bene.”



FAIR PLAY FINANZIARIO- “A luglio avremo ancora alcuni problemi, ma noi vogliamo sempre crescere. Sappiamo che dobbiamo rispettare certi parametri, ma noi non vogliamo porci limiti. Se ci sarà la possibilità di acquistare un giocatore da 40 milioni, e sarà funzionale al nostro progetto, faremo in modo di prenderlo.”



ATALANTA- “Ho avuto una telefonata con Percassi, ci aspettiamo una bellissima partita. I nostri tifosi sono carichi per la partita, noi abbiamo bisogno di loro, e gli chiedo di essere presenti e vestiti di viola. Vogliamo un tifo positivo e corretto, che per noi è molto importante. Noi vogliamo essere naturalmente tutti rispettati.”



DUNCAN- “Il ragazzo ha avuto molta pazienza, il timing della situazione è stato perfetto. Lui era reduce da un infortunio e cercava una nuova esperienza. Noi siamo stati bravi e pazienti nel continuare a parlare con il Sassuolo, con il quale abbiamo un ottimo rapporto. Siamo riusciti a portarlo a termine alla fine.”