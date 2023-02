Il dg della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro la Juventus.



CE LA GIOCIAMO - "La Fiorentina se la gioca con tutte le squadre. Abbiamo passato un periodo molto delicato con alti e bassi".



ATTACCOLO ALLA GAZZETTA E CAIRO - "Il piccolo foglio rosa oggi fa degli articoli così sbagliati sulla Fiorentina facendo numeri non precisi. Pensi (Cairo ndr.) a concentrarsi sulla sua squadra. Noi siamo arrivati in questo campionato nel 2019



MOMENTO DELICATO - "Oggi è una partita importante per noi, molto delicata per uscire fuori da questo momento”