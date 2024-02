Fiorentina, Barone: 'Per Gudmundsson scambiati due volte i documenti, puntato tutto su di lui'

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a Dazn prima della gara contro il Lecce:



"Abbiamo preso due capitani, considerando che Belotti lo è stato al Torino e Faraoni al Verona, ed è stata una scelta per aumentare la personalità del gruppo. Ci daranno una mano importante. Poi avevamo puntato tutto su un giocatore (Gudmundsson, ndr), ci siamo anche scambiati i documenti per ben due volte ed altrettante abbiamo alzato la nostra offerta economica per accontentare la società proprietaria del cartellino ma alla fine non abbiamo trovato l'accordo. Noi abbiamo i nostri parametri e gli altri fanno le loro valutazioni. Nel reparto arretrato abbiamo deciso di puntare su Comuzzo una volta andato via Mina, come ci ha indicato espressamente il nostro allenatore. Crediamo molto in questo gruppo".