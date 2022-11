Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della partita di Conference League sul campo dell'RFS di Riga: "La squadra è concentrata, però bisogna avere fame continuamente. Abbiamo passato il turno ma questa partita va giocata senza accontentarsi, vincendo e sperando nel risultato degli altri. E poi di nuovo concentrati sul campionato, la squadra è costruita per fare meglio".



Può essere la partita giusta per ripartire?

"Attenzione ai dettagli, ok l'entusiasmo ma si va una partita alla volta. I dettagli oggi sono fondamentali, nulla è scontato e certe partite bisogna giocarle".



Ora la squadra è più flessibile sul modulo.

"Abbiamo tanti giocatori che giocano e danno tutto, la squadra è unita ma bisogna essere concentrati nel fare i risultati, questo è l'obiettivo nostro".