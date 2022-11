Il direttore generale Joe Barone ha commentato così il sorteggio della Conference League che ha accoppiato la Fiorentina con lo Sporting Braga. Queste le sue parole.



“Siamo contenti di fare parte di questo sorteggio, ci prepareremo per giocare contro il Braga. Loro sono esperti e bisogna studiarli ma siamo contenti di essere ancora in corsa in una competizione importante. Ora però pensiamo a mercoledì e al campionato cui dobbiamo dare la massima attenzione. C'è la Salernitana e dobbiamo dare tutto, bisogna vincere. L'obiettivo stagionale ce l’abbiamo ma lo teniamo per noi, all’interno. Non siamo contenti della posizione in cui siamo oggi ma ci stiamo lavorando, stiamo facendo il meglio partita dopo partita per risalire".